“الصحة” توصي بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمي: الوسيلة الوحيدة للوقاية

أكدت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من أمراض الشتاء، ونصحت بأخذه بشكل سنوي. وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن لقاح الإنفلونزا يقي من المرض بنسبة من 70 إلى 90%؛ لذلك يجب أخذ اللقاح سنويًا بالتوجُّه لأقرب مركز صحي والحصول عليه.

كانت وزارة الصحة طالبت بالاستعداد جيدًا لفصل الشتاء، بتناول المشروبات المفضلة، واتخاذ الطرق الوقائية لحماية الأطفال من الإنفلونزا، مع الحرص على النظافة الشخصية، والاهتمام جيدًا بارتداء ملابس مناسبة لفصل الشتاء، بالإضافة إلى التوجّه لأقرب مركز صحي والحصول على لقاح الإنفلونزا. يشار إلى أن أمراض الشتاء الشهيرة تشمل، «الزكام، والتهاب الحنجرة، والسعال، والإنفلونزا، والتهاب المسالك التنفسية»، وتُعد الفيروسات التي تنتقل من شخص لآخر أحد الأسباب الرئيسة لهذه الأمراض؛ حيث تنتشر عبر الهواء في أماكن العمل وحضانات الأطفال والأماكن المغلقة، وفقًا لموقع «طب ويب».