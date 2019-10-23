المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات بالرياض يناقش تقنيات المستقبل

يعقد المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات SITC فعالياته على هامش المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات- سعودي موبايل شو بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر المقبل.

ويأتي المؤتمر انطلاقًا من التحول الرقمي، الذي تشهده المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعزيزًا لرؤية المملكة 2030؛ حيث سيستعرض المؤتمر آخر ما توصَّلت إليه العلوم في مختلف مجالات التقنية وفائدتها للتحول الرقمي، الذي تشهده مؤسسات الدولة كافة.

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية تُعد عصب المستقبل في صناعة تقنية المعلومات؛ حيث تتناول جلسات المؤتمر المحاور التالية: «الجيل الخامس 5G، والمدن الذكية، والتحول الرقمي، وتقنيات الصناعة الرابعة».

جدير بالذكر، أن المؤتمر يحظى بمشاركة العديد من الجهات العلمية والحكومية والمحلية والدولية، وعلى رأسها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وأمانة الرياض ووزارة الحج والعمرة والغرفة التجارية الصناعية بالرياض.