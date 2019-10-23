9 عقود لتجديد وتقوية الاتصالات بأبها



وقعت أمانة منطقة عسير 9 عقود استثمارية مع شركة الاتصالات السعودية «stc» بهدف تقوية شبكة الاتصالات الخلوية في مدينة أبها، وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن هذه العقود تأتي ضمن سعي الأمانة لإيصال خدمات الاتصالات في العديد من المواقع في مدينة أبها والمناطقة المحيطة. وأشار الحميدي إلى أن مدة العقد ستكون 5 سنوات بقيمة 290 ألف ريال. وقال» إن شركة الاتصالات السعودية تعتبر شريكا إستراتيجيا مع الأمانة حيث نفذت العديد من عقود خدمات الاتصال في عسير». موضحا أن إجمالي العقود السنوية بين أمانة عسير والبلديات التابعة لها مع الشركة بلغت 600 عقد. من جانب آخر، التقى أمين منطقة عسير وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة أمس، رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببني عمرو لعرض احتياجات ومطالب الأهالي.

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