إطلاق النموذج السلوكي لأبطال التغيير

ويشمل النموذج 10 سلوكيات مبنية على نماذج عالمية متخصصة بإدارة التغيير، تهدف إلى مساعدة الموظفين على المساهمة في عملية التغيير ونشر السلوكيات والقيم. وأبانت الصحة أن النموذج السلوكي يدعم تطوير أبطال التغيير بدءاً من تحديد السلوكيات المطلوبة للأداء المتميز في ثلاث مجالات وهي: المعرفة، والممارسة، والقيم، والتي تم تحديدها لتكون عوامل نجاح في إدارة التغيير الفعالة. وتساعد هذه السلوكيات الهامة أبطال التغيير في مراجعة وتخطيط التطور المهني لهم ولزملائهم الموظفين، كما أنه يمكن الاستفادة منها في بناء الالتزام وزيادة المستوى المعرفي في مجال إدارة التغيير.
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