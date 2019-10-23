لقاء تعريفي للسيدات عن أنظمة التقاعد

تقيم المؤسسة العامة للتقاعد في مقرها الرئيس بالرياض، اليوم، لقاء تعريفيا عاما للسيدات عن أنظمة التقاعد وخدمات المؤسسة. ووجهت «التقاعد» دعوتها لعموم السيدات اللاتي يرغبن في زيادة وعيهن بأنظمة التقاعد والحقوق والواجبات التقاعدية بالحضور والمشاركة في هذا اللقاء، حيث ستقدم المؤسسة شرحا عن أنظمة التقاعد ونظام تبادل المنافع والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية. كما ستستعرض «التقاعد» خلال اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها المشتركين والمتقاعدين كالخدمات الإلكترونية الموجهة للعملاء والجهات الحكومية، وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك برنامج «مساكن» للتمويل العقاري. يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تقيمها «التقاعد» وتهدف من إقامتها إلى نشر الوعي بين أوساط المشتركين والمتقاعدين، حول أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها لعملائها تحقيقا لإستراتيجية المؤسسة 2022.



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