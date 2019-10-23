5 ملفات تدعم تقرير شرطة جازان

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة المنطقة، وغيرها من الجهات الأمنية، والتي أثمرت عن تحقيق النتائج الإيجابية خلال العام الماضي، جاء ذلك خلال استقباله مدير شرطة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري، ومديري الإدارات الأمنية التابعة لشرطة المنطقة. وتسلم الأمير محمد بن ناصر التقرير السنوي لشرطة جازان والإدارات الأمنية، والتي اشتملت على 5 ملفات ممثلة في التخطيط المستقبلي، والإنذار المبكر، للتصدي للتحديات المستقبلية، والسيطرة على المتغيرات، وكشف الملابسات الأمنية المتصلة بالجريمة، واستخدام الأساليب الإحصائية، لخفض نسب الجريمة.



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