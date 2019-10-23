3 حدائق نوعية جديدة في جدة

تعمل أمانة جدة على تنفيذ 3 حدائق نوعية في 3 مواقع مختلفة في المدينة، هي أحياء الفضيلة، الرياض، والريان، وذلك في الوقت الذي تقدم الأعمال في مشروع تطوير ممشى وحديقة الأمير ماجد.

حديقة الأمير ماجد

يذكر أن أمانة جدة أضافت مؤخرا إلى حديقة الأمير ماجد أعمالا جديدة منها النافورة التفاعلية بعرض 40 مترا وارتفاع 30 مترا، ومنطقة ألعاب للأطفال، وإنشاء 42 دورة مياه، وأكثر من 900 موقف، ومنطقة مطاعم استثمارية، علما أن حديقة الأمير ماجد المتواجدة في تقاطع طريق المكرونة مع شارع صاري أمام ميدان الهندسة تقع على مساحة 120 ألف متر مربع. يذكر أن جدة تتميز بعدد هائل من الحدائق في كل الأحياء، وتبلغ نحو 97 حديقة و50 حديقة في الساحات وأيضا حديقة نسائية وحديقة لذوي الإعاقة.

أفضل حدائق جدة

تعد الحديقة المائية واحدة من أفضل أماكن السياحة في السعودية وخصوصا في مدينة جدة وتقع الحديقة في حي الأمير سلطان، وتحتوى على عدد من معالم الجذب أبرزها الحديقة المائية، منطقة داخلية، متجر لملابس الأطفال ومتجر الألعاب، ومخزن للأدوات المنزلية، بالإضافة إلى كافة التسهيلات التي قد تحتاج إليها الأسرة والأطفال، مما جعلها من أهم حدائق جدة الترفيهية.

مميزات

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تتناسب الحدائق النوعية والنموذجية بتصاميمها مع احتياج أهالي الحي وطبيعة الموقع والشريحة الأكثر استفادة منها، وتشمل هذه التصاميم النوعية الحديقة البيئية، الأسرة، الأطفال، الشباب، المدرسة، المسجد، العمدة، الحي، المتحف، المكتبة، قاعة مناسبات، والساحات والصالات الرياضية والاهتمام بالمواهب. وتصنف النماذج وفقا للكثافات السكانية المحيطة بها.

حدائق في أحياء الفضيلة والرياض والريان

مشروع لتطوير ممشى وحديقة الأمير ماجد

تصنف نماذج الحدائق وفقا للكثافات السكانية المحيطة

يتسم تصميم الحدائق بالتنوع والمرونة في تعدد المرافق