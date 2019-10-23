مشروعات بلدية
بين محافظ ضمد، أن المشروعات التي سيتم تدشينها تتضمن مشروعات بلدية.وتأهيل طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة بمبلغ إجمالي 171.519.140 ريالا. وأشار البراق إلى أن المشروعات التي سيتم تدشينها تشمل مشروعات تعليمية «مدارس بنين وبنات» بتكلفة إجمالية بلغت 83464701 ريال، ومشروعات للمياه بقيمة إجمالية 84602723 ريالا تتضمن شبكات وخزانات مياه وتوصيلات منزلية، ومشروعات في مجال الطرق بمبلغ 86619498 ريالا، ومبنى الدفاع المدني بقيمة 15190695 ريالا، ومشروعات الإسكان والأراضي بقيمة إجمالية بلغت 13116707 ريالات. وأضاف البراق، أن أمير منطقة جازان سيضع حجر الأساس لعدد من المشاريع البلدية بتكلفة إجمالية 22124950 ريالا.
كانت هذه تفاصيل خبر 476 مليونا لمشروعات تنموية بضمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.