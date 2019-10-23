476 مليونا لمشروعات تنموية بضمد

يدشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر اليوم، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، عددا من المشاريع التنموية في محافظة ضمد،وأوضح محافظ ضمد عبدالله البراق، أن أمير المنطقة سيرأس خلال الجولة الجلسة الختامية لمجلس المنطقة ، ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بتكلفة إجمالية تبلغ 476638414 ريالا.

مشروعات بلدية

بين محافظ ضمد، أن المشروعات التي سيتم تدشينها تتضمن مشروعات بلدية.وتأهيل طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة بمبلغ إجمالي 171.519.140 ريالا. وأشار البراق إلى أن المشروعات التي سيتم تدشينها تشمل مشروعات تعليمية «مدارس بنين وبنات» بتكلفة إجمالية بلغت 83464701 ريال، ومشروعات للمياه بقيمة إجمالية 84602723 ريالا تتضمن شبكات وخزانات مياه وتوصيلات منزلية، ومشروعات في مجال الطرق بمبلغ 86619498 ريالا، ومبنى الدفاع المدني بقيمة 15190695 ريالا، ومشروعات الإسكان والأراضي بقيمة إجمالية بلغت 13116707 ريالات. وأضاف البراق، أن أمير منطقة جازان سيضع حجر الأساس لعدد من المشاريع البلدية بتكلفة إجمالية 22124950 ريالا.