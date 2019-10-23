بلدية بحر أبو سكينة تعيد تأهيل 3 حدائق

قامت بلدية بحر أبو سكينة بتأهيل 3 حدائق تبلغ مساحتها الإجمالية 123410 كم2، وشملت حديقة سلمان الفارسي، وتبلغ مساحتها 54570م2، وحديقة السحاب وتبلغ مساحتها 43270، وحديقة خيم وتبلغ مساحتها 25570م2، وأكد رئيس بلدية بحر أبو سكينة محمد عسيري، مبينا أن ذلك يأتي في إطار سعي البلدية إلى تكامل الخدمات، وتلبية احتياجات كافة الفئات سواءً من ناحية ألعاب حديثة، ومسطحات خضراء أو ملاعب رياضية ودورات المياه والملاعب، ومضامير للمشي ودورات مياه، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية للحدائق، ومنها صيانة ألعاب الأطفال، وتأهيل شبكات الري.



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