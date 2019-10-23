تفويضات لإبرام اتفاقات في 12 مجالا مع اليابان والهند والبرازيل والإمارات

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة في الرياض، مستهلاً بإطلاع المجلس على نتائج استقباله رئيس وزراء باكستان عمران خان، وما جرى خلاله من استعراض آفاق التعاون الثنائي، وبحث الجهود الدولية تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى نتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وما تم خلالها من تأكيد وقوف المملكة مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبارك المجلس ما تم الاتفاق عليه، بناء على مباحثات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عباس، واستجابة لرغبة عباس، بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني، وهو امتداد لما تضطلع به قيادة المملكة من دعم واهتمام تجاه القضية الفلسطينية، سياسيا وماليا.

إدانة

أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس تطرق إلى ما عبر عنه وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الـ36 بمسقط، من إدانة للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، وإشادتهم بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة والمسؤولة كافة في المملكة، للتعامل مع هذا الاعتداء، وتأكيدهم تضامن دولهم مع المملكة، والتشديد على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.

وتناول المجلس ما تضمنه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، وأميركا، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان، الذي عقد بالرياض، من تأكيد موقفهم الموحد ضد الاعتداءات على المملكة واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة وإدانتهم لها، بوصفها تحدٍ مباشر للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي. وما عبروا عنه من الدعم الكامل لجهود المملكة، وحق للمملكة وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات.

منع

أشار المجلس إلى ما شددت عليه المملكة في كلمتها أمام الأمم المتحدة في نيويورك من أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وخروقاتها لتعهداتها النووية، واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة. واستنكار استمرار رفض «إسرائيل» الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإدانة المملكة استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية والمطالبة بالمحاسبة على هذه الأعمال الإجرامية.

وهنأ المجلس جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو أكيهيتو بمناسبة تنصيبه واعتلائه العرش.

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الانتحاري في إقليم لغمان الذي راح ضحيته عشرات القتلى بينهم عدد كبير من الأطفال، والهجوم الذي استهدف مسجدا في مقاطعة ننغرهار أثناء صلاة الجمعة، وأودى بحياة أكثر من 60 مصليا وجرح العشرات، واللذين وقعا شرق أفغانستان.

تفويض

فوّض المجلس وزير الثقافة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البرازيلي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة المواطنة في البرازيل، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوّض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البرازيلي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة في المملكة والمعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تباحث

وافق المجلس على تباحث وزارة المالية مع مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية في اليابان بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية في اليابان في مجال تنمية رأس المال البشري، والتوقيع عليه.

كما وافق بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (221/ 55) وتاريخ 18/ 1/ 1441، على مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين حكومتي المملكة والهند، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تقنية

فوّض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وكل من هيئة تنظيم الاتصالات في الهند، ووكالة الاتصالات الوطنية في البرازيل، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البرازيلي بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والبرازيل في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون

فوّض المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني بشأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوّض رئيس مجلس إدارة الهيئة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والوكالة الوطنية للمراقبة الصحية في البرازيل بمجال جودة وسلامة وفاعلية المنتجات الصحية ومستحضرات التجميل، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوّض رئيس مجلس إدارة الهيئة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند في مجال تنظيم المنتجات الطبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تحريات

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس أمن الدولة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (255/ 62) وتاريخ 17/ 2/ 1441، على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة ووحدة المعلومات المالية في الإمارات بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

وفوّض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البرازيلي بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والبرازيل للتعاون العلمي والتقني والابتكار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ترقيات

وافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14، على النحو التالي:

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1 ـ ترقية عبدالعزيز بن عيسى بن عبدالله بن رضيان إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الـ15 بوزارة الدفاع.

2 ـ ترقية المهندس محمد بن عبدالله بن حماد العقل إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الـ15 بأمانة منطقة الرياض.

3 ـ ترقية المهندس طارق بن فهد بن عبدالعزيز بن حسينان إلى وظيفة (خبير تقنية) بالمرتبة الـ15بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

4 ـ ترقية ناصر بن عبدالله بن ناصر الهديان إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الـ15 بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

5 ـ ترقية تركي بن فهد بن دخيل العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بالهيئة العامة لعقارات الدولة.

6 ـ ترقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن صالح العليان إلى وظيفة (مدير عام الحقوق) بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية.

7 ـ ترقية المهندس سعود بن حمدان بن محمد الذكري إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

8 ـ ترقية عبدالله بن صالح بن محمد الدهامي إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الـ14 بوزارة الخدمة المدنية.

9 ـ ترقية سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الزهير إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الـ14 بديوان المظالم.

مشاريع اتفاقات

مع البرازيل

- مذكرة تفاهم ثقافي

- تفاهم في مجال الملكية الفكرية

- الاتصالات وتقنية المعلومات

- التعاون العلمي والتقني والابتكار

- استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية

- جودة وسلامة وفاعلية المنتجات الصحية ومستحضرات التجميل

مع اليابان

- تنمية رأس المال البشري

- المنتجات الطبية

مع الهند

- تفاهم في مجال الإسكان

- الاتصالات وتقنية المعلومات

- تنظيم المنتجات الطبية

مع الإمارات

- تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب