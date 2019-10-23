ارتفاع قضايا المطالبات المالية 53 % في 2019

المالية
28174 قضية بنسبة 53.3 %
الاستحكام
10041 قضية بـ19%
العقارية 4102 قضية بـ 7.8%
قضايا أخرى
4050 وبـ 7.7 %
المرورية
2914 بنسبة 5.5 %
القضايا المنقولة
2753 بنسبة 5.2 %
القضايا الخاصة بالطلبات العارضة المتعلقة بالدعاوى العامة
503 بنسبة 1%
إثباتات عامة
291 بنسبة 0.6 %
* القضايا المالية بالمناطق
مكة المكرمة
7867 قضية
55,3 % من القضايا بالمنطقة
الرياض
6630 قضية
62,7 % من القضايا
الشرقية
3754 قضية
58,8 % من القضايا
عسير
2189 قضية
35,2 % من القضايا
المدينة المنورة
1597 قضية
53,6 % من القضايا بالمنطقة
تبوك
1479 قضية
76 % من القضايا
القصيم
1189
46,4 % من القضايا
جازان
940 قضية
48,4 % من القضايا
حائل
626
52,3 % من القضايا
الجوف
554 قضية
52,6 % من القضايا
الحدود الشمالية
531 قضية
74.7 % من القضايا
الباحة
300 قضية
35,8 % من القضايا
نجران
102
12,7 % من القضايا
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