ارتفاع قضايا المطالبات المالية 53 % في 2019

سجلت قضايا المطالبات المالية منذ بداية العامة الحالي ارتفاعا في مناطق المملكة، حيث بلغ مجملها 28174 قضية مالية بنسبة 53.3 % من مجموع القضايا في كل منطقة. وحسب مصادر عدلية أكدت لـ«دوت الخليج»، أن هذه القضايا تمثلت في دعاوى حقوقية ضد مماطلين لم يقوموا بتسديد المديونات المطالبين بها، كذلك قضايا تتعلق بعدم دفع إيجار منازل وعقارات سكنية وتجارية وقروض، كذلك اشتملت على كفالة وقضايا التخليص الجمركي والتقسيط مرفوعة من شركات، الإيجار المنتهي بالتمليك، الحوالة، قضايا الإعسار، وعزل الولي على أموال القصر. المالية 28174 قضية بنسبة 53.3 % الاستحكام 10041 قضية بـ19% العقارية 4102 قضية بـ 7.8% قضايا أخرى 4050 وبـ 7.7 % المرورية 2914 بنسبة 5.5 % القضايا المنقولة 2753 بنسبة 5.2 % القضايا الخاصة بالطلبات العارضة المتعلقة بالدعاوى العامة 503 بنسبة 1% إثباتات عامة 291 بنسبة 0.6 % * القضايا المالية بالمناطق مكة المكرمة 7867 قضية 55,3 % من القضايا بالمنطقة الرياض 6630 قضية 62,7 % من القضايا الشرقية 3754 قضية 58,8 % من القضايا عسير 2189 قضية 35,2 % من القضايا Advertisements المدينة المنورة 1597 قضية 53,6 % من القضايا بالمنطقة تبوك 1479 قضية 76 % من القضايا القصيم 1189 46,4 % من القضايا جازان 940 قضية 48,4 % من القضايا حائل 626 52,3 % من القضايا الجوف 554 قضية 52,6 % من القضايا الحدود الشمالية 531 قضية 74.7 % من القضايا الباحة 300 قضية 35,8 % من القضايا نجران 102 12,7 % من القضايا



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