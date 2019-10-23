تدشين خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس

دشن مساعد وزير التعليم سعد آل فهيد خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس، والتي تعد نقلة جديدة بنظام فارس؛ لتجهيز طلبات المدارس وتسريع إجراءات تنفيذها إلكترونيا. وأوضح آل فهيد أن خدمة تقديم الطلبات الإلكترونية ستخدم جميع المدارس وتختصر الوقت والجهد والمال، حيث كانت تعتمد سابقا على النظام الورقي، وإجراءاتها تأخذ وقتا أطول، بينما يتم تنفيذ الإجراءات الحالية بشكل مباشر من مدير المدرسة إلى المستودعات، والتعرف على احتياجات المدارس، وإيصالها لهم بطريقة سلسة ومرنة، عبر النظام الإلكتروني. وأضاف آل فهيد، أن «الخدمة ستصبح متاحة للجميع ابتداء من اليوم وطوال العام الدراسي»، مؤكدا على تزويد مديري المدارس بأدلة تعريفية، وتوضيحية للبرنامج، والعمل على تقييم التجربة بهدف تطويرها. من جانبه أبان المشرف العام على التحول الرقمي يزيد السعوي، أن وزارة التعليم لديها إستراتيجية مستمرة تعمل عليها لأتمتة كافة إجراءات العمل، وتسعى جاهدة في تلبية كافة الاحتياجات التعليمية.



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