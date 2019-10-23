17 مبادرة ترسم تيسير شعائر زوار الحرمين

فيما يبحث معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في إستراتيجيات الخطط التنفيذية لتوظيف البحث العلمي والتقنية في تيسير الشعائر الإسلامية، خرج المجلس الاستشاري بـ17 مبادرة قابلة للتنفيذ عبر أحد برامج تحقيق الرؤية، شارك فيها 32 باحثا. جاء ذلك، خلال حفل «الحصاد المعرفي» لموسم حج 1440، الذي نظمه المعهد في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية، وعبر الشبكة التلفزيونية بشطر الطالبات في الزاهر، برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، وحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي. وأوضح رئيس قسم البحوث البيئية والصحية بالمعهد عبدالله السباعي، خلال تدشين الخطة الإستراتيجية للبحوث والتقنية والابتكار في خدمة الحرمين الشريفين، أن الإستراتيجية تضمنت نحو 12 دورة مختصة بنقل المعرفة وتطوير المبادرات، للوصول إلى المخرجات العلمية من الخطط وتوظيفها في خدمة كافة المجالات المتعلقة بشؤون الحرمين، من خلال عقد 21 ورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة. من جهته، أكد عميد المعهد باسم قاضي، على دور الدراسات البحثية في مساعدة متخذي القرار في مختلف المجالات، وفق تسلسل علمي دقيق يستند على البيانات والمعارف الداعمة للخطط، منوها بأهمية الأرقام والمؤشرات في تقييم المشاريع التطويرية لاسيما البرامج والأبحاث الخاصة بموسمي الحج والعمرة. وكان للمعهد خلال موسم 1440 دراسات وأبحاث في المجالات العلمية والإعلامية المختلفة، حيث قدم 45 دراسة تتضمن استبانات بحثية، قدمها 66 باحثا، و15 باحث مساعد، إضافة إلى 500 جامع بيانات، كما شارك في 4 معارض إعلامية، وعقد 21 لقاء تلفزيونيا وإذاعيا، وساهم من خلال 19 مصورا في توثيق 15600 صورة فوتوجرافية.



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