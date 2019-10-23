مذكرتا تعاون بين جمعية الإسكان الأهلية وجامعة القصيم وكليات عنيزة

شهد أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية الأمير فيصل بن مشعل بمكتبه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة، توقيع مذكرتي تعاون بين جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم وجامعة القصيم ممثلة بكلية العمارة والتخطيط وكليات عنيزة الأهلية. وتهدف الاتفاقية الأولى إلى أن تقدم الجامعة الدراسات والحلول الإسكانية الاقتصادية للفئة المستهدفة وعمل التصاميم المستدامة للمشاريع اللازمة لمساكن الفئة المستهدفة وفق الاحتياجات المقدمة من قبل جمعية الإسكان الأهلية، وعمل تقييم مستمر للدراسات والتصاميم وتقديم التطوير الدائم لها وفق أهداف الجمعية وبما يتوافق مع متطلبات الاستدامة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات بالكلية لتقديم الاستشارات والخدمات المعمارية. وتهدف الاتفاقية الثانية إلى تقديم الاستشارات الإدارية والاجتماعية والتدريب والأبحاث للجمعية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمستوى المعيشي والاجتماعي للأسر الأشد حاجة في المنطقة، والمساهمة في البرامج التدريبية التي تعقدها الجمعية. ووقع الاتفاقية من قبل جمعية الإسكان الأهلية المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخليوي، ومن قبل كلية العمارة والتخطيط بجامعة القصيم عميدها سليم السليم، ومن كليات عنيزة الأهلية المشرف على الكليات الدكتور عبدالله الشتيوي.



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