السعودية اليوم / زلزال بقوة 1ر5 درجات يضرب إقليم بابوا الإندونيسي



جاكرتا 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم بابوا الإندونيسي.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال على عمق 50 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

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01:28ت م

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