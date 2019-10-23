شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ الخليج 365: تسمية أعضاء «الشورى» ورؤساء اللجان ونوابهم.. الثلاثاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365"، أن مجلس الشورى سيعيد الثلاثاء القادم تكوين لجانه الخاصة وتسمية أعضائها، ورئيس كل لجنة ونائبه.

ويضمن جدول أعمال الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة السياحة في جمهورية الهند، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بخصوص مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعمير والإسكان والبناء بين المملكة وتونس، وتقرير اللجنة الصحية، بشأن مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية.

فيما يناقش المجلس وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بخصوص ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1439/1438هـ.

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وقبل ذلك، يعقد المجلس جلسته العادية يوم الاثنين القادم، لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع مذكرتي تفاهم بين المملكة والعراق للتعاون في مجال النقل البحري، وتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العادية مناقشة تقارير: اللجنة المالية بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، ولجنة الاقتصاد والطاقة لمشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية في المملكة والمعهد الكوري للتنمية في كوريا، ولجنة الاقتصاد والطاقة بخصوص مشروع اتفاقية بين المملكة والعراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/1439هـ، واللجنة المالية، بخصوص التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1439هـ، ولجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 2/8/1426هـ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وفي جلسة الأربعاء، يناقش مجلس الشورى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية للعام المالي 1439/1438هـ، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة العام المالي 1440/1439هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بخصوص التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1440/1439هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/1439هـ، إضافةً لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بخصوص مقترح «مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية»، المقدم من عدد من أعضاء المجلسن استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.