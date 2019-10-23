، حراس المدارس الليليون بجدة يشتكون من إجبارهم على الدوام بفترتَيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" نقلت شكواهم.. والـ"التعليم": المصلحة اقتضت ذلك لسد العجز

فوجئ عدد من الحراس الليليين في المدارس بجدة بإجبارهم على الدوام بفترتَيْن بالمدارس (الفترة الصباحية والفترة الليلة)؛ ما جعلهم يعانون التعب والسهر، بما يخالف - بحسب رأيهم - أنظمة مدة أوقات العمل المعمول بها في جميع القطاعات الحكومية.

وفي التفاصيل، تلقت "الخليج 365" شكاوى عدد من حراس المدارس الليليين، يبدون فيها تذمرهم واستياءهم من قرار وصلهم، يطالبهم بالدوام في الفترة الصباحية، إضافة للفترة الليلية، بما يشمل المتابعة والإشراف والحراسة، وغيرها من الأمور، في وقت يتجاوز مدة العمل المسموح بها نظامًا، إضافة لما يسبِّب ذلك من إرهاق وتعب؛ إذ العمل يكون على مدار الساعة.. داعين إلى مساواتهم بزملائهم في المدارس الأخرى بمحافظات السعودية، وهو الأفضل حتى يكون العمل على مستوى المسؤولية، ويؤدَّى بشكل أفضل.

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران أن مصلحة العمل اقتضت تكليف بعض الحراس الليليين بالعمل في الفترة الصباحية لسد العجز القائم في بعض المدارس في الحراس أثناء الدوام الرسمي، وهو الأهم لوجود الطلاب والطالبات فيها، ولم يُذكر في قرارات التكليف أن ذلك يكون إضافة إلى عملهم حراسًا ليليين. مشيرًا إلى أنهم بطبيعة الحال مع عوائلهم يسكنون في السكن التابع للمدرسة.