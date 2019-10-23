، مستشفى "محمد بن عبدالعزيز" ينظم معرضًا توعويًا للمسنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - في بهو العيادات الخارجية .. بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن

بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، افتتح المدير التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز الدكتور محمد العومي معرضًا توعويًا لخدمات كبار السن بمشاركة قسم الرعاية المنزلية وإدارة تجربة المريض من المستشفى لعرض خدماتهم للمرضى المسنين، وذلك ببهو العيادات الخارجية.

وشارك في الاحتفال الذي نظمه المستشفى دار الرعاية الاجتماعية للمسنين وجمعية وقار لكبار السن وفريق نقي، كما شارك فريقا متكافلون وارتقاء حيث نفذوا مبادرة زيارة المرضى كبار السن مع قسم الخدمة الاجتماعية.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور محمد العومي أن كل الجهات المشاركة في الاحتفال عرضت الخدمات التي تقدمها لكبار السن، وتجربتها في التعامل مع المسنين، إضافة إلى التعريف باحتياجات هذه الفئة، مشيدًا بجهود المشاركين في الاحتفال.

وأضاف الدكتور العومي أن المعرض التوعوي قدم عددًا من الخدمات الصحية المتنوعة للتوعية بصحة كبار السن أبرزها التعريف ببرنامج كبار السن والنشاط البدني لهذه الفئة والصحة النفسية للمسنين، إضافة إلى ركن للاستشارات الطبية وركن سلامة المسن، وزيارة للمرضى كبار السن بالمستشفى.

وأثنى المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور محمد العومي على كل الجهات المشاركة في الاحتفال وما قدمته من عروض توعوية خاصة بالخدمات المقدمة للمسنين، لافتًا إلى أن الاحتفال ترك أثرًا جيدًا لدى كبار السن والمنظمين بالمستشفى.

من جهة أخرى، قدمت إدارة تجربة المريض بالمستشفى بطاقة أولوية وهي بطاقة تمنحها وزارة الصحة لفئات محددة من مراجعي المنشأة الصحية بهدف تيسير الحصول على الخدمات الصحية، فيما تشمل قائمة المستفيدين منها ذوي الإعاقة، وكبار السن فوق 60 سنة، مرضى الرعاية الصحية المنزلية، إلى جانب الحالات التي تقرها اللجنة الطبية.

وتشمل ضوابط استخدام هذه البطاقة بأن تستخدم من قِبل المستفيد فقط، يشترط وجود موعد مسبق، لا يحق استخدامها بقسم الطوارئ، لا تغني عن الهوية الوطنية، العمل على استبدال بطاقات مساندة المصدرة سابقًا لبطاقات أولوية، لا يمنع من صرف للمريض غير السعودي بشرط أن يكون من الفئات المحددة.