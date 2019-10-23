، أمير عسير يكرم المواطن "الحارثي" بعد عفوه عن المتسبب في وفاة ابنه ،

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نقل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين بالمنطقة، شكر وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله-، وشكر أهالي المنطقة، للمواطن (خويتم بن سعد الحارثي) من محافظة بيشة والذي عفا عن المتسبب في وفاة ابنه "معتز" إثر خلاف بمدرسته في الرياض الشهر الماضي.
وفي التفاصيل، أكد أمير عسير: أن هذا الموقف العظيم يتباهى به الوطن بأكمله، وهو يغيظ أعداءنا الذين لا يرغبون في مجتمعنا المترابط بقيمه الثرية، وثبات مسيرته نحو المستقبل الزاهر، مشيراً إلى أن هذا التقارب والترابط الذي يعيشه المجتمع السعودي يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ما قامت عليه الوحدة الوطنية العظيمة من تطبيق للشريعة الإسلامية في أحكامها.
جاء ذلك خلال استقباله للمواطن خويتم بن سعد الحارثي في المجلس العام بالإمارة بدعوة كريمة منه، حيث أشار أمين لجنة إصلاح ذات البين بالإمارة، مسفر بن حسن الحرملي في كلمته خلال الاستقبال إلى أن ما قام به المواطن الحارثي هو عمل عظيم، دعت إليه شريعتنا الإسلامية، وهو من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، منوهاً بما حققته مبادرة السلم الاجتماعي التي أطلقها أمير منطقة عسير من أهداف كبيرة ما بين قضايا العفو والتسامح وصلح ذات البين وعتق الرقاب، واحتواء السلم المجتمعي بكل أنواعه.
وفي ختام اللقاء كرّم أمير منطقة عسير المواطن خويتم الحارثي نظير موقفه في العفو الذي أعلنه منذ اليوم الأول في وفاة ابنه لوجه الله تعالى دون شفيع أو أي مقابل.
عسير أمير عسير الأمير تركي بن طلال بيشة خويتم الحارثي الطالب معتز
أمير عسير يكرم المواطن "الحارثي" بعد عفوه عن المتسبب في وفاة ابنهمحمد طيران الخليج 365 2019-10-23
نقل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين بالمنطقة، شكر وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله-، وشكر أهالي المنطقة، للمواطن (خويتم بن سعد الحارثي) من محافظة بيشة والذي عفا عن المتسبب في وفاة ابنه "معتز" إثر خلاف بمدرسته في الرياض الشهر الماضي.
وفي التفاصيل، أكد أمير عسير: أن هذا الموقف العظيم يتباهى به الوطن بأكمله، وهو يغيظ أعداءنا الذين لا يرغبون في مجتمعنا المترابط بقيمه الثرية، وثبات مسيرته نحو المستقبل الزاهر، مشيراً إلى أن هذا التقارب والترابط الذي يعيشه المجتمع السعودي يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ما قامت عليه الوحدة الوطنية العظيمة من تطبيق للشريعة الإسلامية في أحكامها.
جاء ذلك خلال استقباله للمواطن خويتم بن سعد الحارثي في المجلس العام بالإمارة بدعوة كريمة منه، حيث أشار أمين لجنة إصلاح ذات البين بالإمارة، مسفر بن حسن الحرملي في كلمته خلال الاستقبال إلى أن ما قام به المواطن الحارثي هو عمل عظيم، دعت إليه شريعتنا الإسلامية، وهو من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، منوهاً بما حققته مبادرة السلم الاجتماعي التي أطلقها أمير منطقة عسير من أهداف كبيرة ما بين قضايا العفو والتسامح وصلح ذات البين وعتق الرقاب، واحتواء السلم المجتمعي بكل أنواعه.
وفي ختام اللقاء كرّم أمير منطقة عسير المواطن خويتم الحارثي نظير موقفه في العفو الذي أعلنه منذ اليوم الأول في وفاة ابنه لوجه الله تعالى دون شفيع أو أي مقابل.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
12:32 AM
نقل له شكر القيادة وأكد أن هذا الموقف العظيم يتباهى به الوطن بأكمله
نقل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين بالمنطقة، شكر وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله-، وشكر أهالي المنطقة، للمواطن (خويتم بن سعد الحارثي) من محافظة بيشة والذي عفا عن المتسبب في وفاة ابنه "معتز" إثر خلاف بمدرسته في الرياض الشهر الماضي.
وفي التفاصيل، أكد أمير عسير: أن هذا الموقف العظيم يتباهى به الوطن بأكمله، وهو يغيظ أعداءنا الذين لا يرغبون في مجتمعنا المترابط بقيمه الثرية، وثبات مسيرته نحو المستقبل الزاهر، مشيراً إلى أن هذا التقارب والترابط الذي يعيشه المجتمع السعودي يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ما قامت عليه الوحدة الوطنية العظيمة من تطبيق للشريعة الإسلامية في أحكامها.
جاء ذلك خلال استقباله للمواطن خويتم بن سعد الحارثي في المجلس العام بالإمارة بدعوة كريمة منه، حيث أشار أمين لجنة إصلاح ذات البين بالإمارة، مسفر بن حسن الحرملي في كلمته خلال الاستقبال إلى أن ما قام به المواطن الحارثي هو عمل عظيم، دعت إليه شريعتنا الإسلامية، وهو من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، منوهاً بما حققته مبادرة السلم الاجتماعي التي أطلقها أمير منطقة عسير من أهداف كبيرة ما بين قضايا العفو والتسامح وصلح ذات البين وعتق الرقاب، واحتواء السلم المجتمعي بكل أنواعه.
وفي ختام اللقاء كرّم أمير منطقة عسير المواطن خويتم الحارثي نظير موقفه في العفو الذي أعلنه منذ اليوم الأول في وفاة ابنه لوجه الله تعالى دون شفيع أو أي مقابل.
، أمير عسير يكرم المواطن "الحارثي" بعد عفوه عن المتسبب في وفاة ابنه ،
المصدر : الخليج 365
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