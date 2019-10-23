، مدير الأمن العام يكرِّم مواطنة بعد إبلاغها عن "مطلوب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - له علاقة بقضية أمنية.. وضبطته دوريات الأمن في مكة

وجَّه مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بتكريم مواطنة نظير مساهمتها في الإبلاغ عن أحد الأشخاص في قضية أمنية.

وتفصيلاً، تقدمت مواطنة ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، تفيد فيه باشتباهها في مقيم من جنسية عربية، له علاقة بإحدى القضايا الأمنية.

وعلى الفور تعاملت الجهات الأمنية مع البلاغ، وتمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من ضبط الشخص المطلوب، وتسليمه إلى جهات الاختصاص.

ووجّه مدير الأمن العام بتكريم المواطنة التي حضر زوجها حمزة عبدالغني الشريف، وسلمه قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، العقيد محمد سعد السهيمي، التكريم.مكة المكرمة مدير الأمن العام خالد الحربي