، تعطيل الدراسة بمدارس وجامعات القاهرة الكبرى اليوم بسبب الأحوال الجوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأمطار تسبَّبت في شلل مروري بالأحياء الشعبية وشوارع العاصمة المصرية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تعطيل الدراسة اليوم بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات؛ وذلك بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث أمس، حسب بوابة الأهرام.

وتفصيلاً، كانت القاهرة والجيزة قد شهدتا شللاً مروريًّا تامًّا، خاصة في الأحياء الشعبية (عين شمس والمطرية وبولاق)، كما امتد الشلل لحي مصر الجديدة، وطال أكبر شوارع القاهرة (صلاح سالم) القريب من قصر الاتحادية ومنزل الرئيس السابق مبارك والكلية الحربية ومقر المخابرات ووزارة الدفاع وأندية القوات المسلحة وصولاً إلى نفقَي الأزهر والعروبة ومنطقة المنصة بمدينة نصر، ونفق شارع التسعين في التجمع الخامس.