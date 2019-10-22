السعودية اليوم / الدفاع المدني بمحافظة الأسياح ينفذ فرضية إخلاء



الأسياح 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

نفذت فرقة الدفاع المدني بمحافظة الأسياح اليوم بالتعاون مع بلدية المحافظة ممثلة بإدارة السلامة فرضية إخلاء لنشوب حريق في مبنى سكن مقيمين، حيث استغرق تنفيذ الخطة ثلاث دقائق منذ إطلاق جرس الإنذار إلى خروج آخر شخص.

وقدم رجال الدفاع المدني محاضرات تعريفية حول كيفية إخلاء المبنى عند نشوب حريق لا قدّر الله، واختيار التوصيلات الكهربائية، وعدداً من الإرشادات الوقائية، بمشاركة فرقة مزودة بسيارات وآليات الإطفاء، حيث جرى شرح عمل كل آلية, وأهمية ارتداء الملابس لرجل الإطفاء، ومما تتكون منه .

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23:14ت م

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