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المدني يحذر من فعلة خطيرة مع قرب الشتاء!
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، ومع قرب فصل الشتاء، من خطورة بعض التصرفات التي تشكل خطرًا بالغًا على من يمارسها ويحضرها.
وأوضح المدني أن من ذلك التصرفات، إشعال النار باستخدام مواد بترولية وفي كميات كبيرة من الحطب دون مراعاة لاشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية.
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