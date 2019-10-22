للعسكريين وأبناء الشهداء.. خصم 20 % على فعاليات موسم الرياض

2019-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن موسم الرياض عن خصم خاصة للعسكريين وأبناء الشهداء بقيمة 20% على كل الفعاليات.

وأوضح موسم الرياض أنه يمكن الحصول على الخصم من أحد فروع فيرجن ميجا ستور.

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في سياق متصل، دعا موسم الرياض المواطنين والمقيمين والزوار للتواصل معه عبر الإيميل ومركز الاتصال والواتساب، مشددًا على أن كل الاستفسارات والمقترحات محل اهتمام وحرص القائمين على الفعاليات.

ويمكن التواصل مع موسم الرياض عبر الإيميل: [email protected] أو عبر مركز الاتصال: 920014180 أو الواتساب: +966122605080

وشهدت العاصمة الرياض، فعاليات تاريخية بافتتاح البوليفارد في موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة والشرق الأوسط، وربما العالم أجمع.