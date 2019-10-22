2019-10-22

تعليق الدراسة في مصر غدًا بسبب الأمطار

متابعات الخليج 365 - القاهرة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه نظرًا لاحتمال سقوط أمطار شديدة، تدرس الوزارة تعطيل الدراسة غدًا بجميع مدارس الجمهورية.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بإعطاء إجازة غدًا الأربعاء، بسبب سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية.







