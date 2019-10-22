2019-10-22

إسبر: ملتزمون بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن أمريكا ملتزمة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

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وقال إسبر عقب لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء: إن بلاده ملتزمة بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في ظل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.

واجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المتعلقة بالجانب العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل خاصة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنها.