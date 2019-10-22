مسرح "أبو بكر سالم" يجمع بين قصائد المريخي وإنشاد اليامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أقيمت أمس الإثنين الأمسية الثالثة من "الأمسيات الشعرية" ضمن فعاليات #موسم_الرياض لكل من الشاعر خالد المريخي والمنشد عبدالعزيز اليامي على مسرح "أبو بكر سالم" في منطقة "الرياض بوليفارد".

وشهدت الأمسية حضوراً كبيراً نظراً لما يمتلكه نجما الأمسية من جماهيرية كبيرة، إذ تغنى الشاعر خالد المريخي بعددٍ من قصائده القديمة التي لا زال يرددها جمهوره، إضافة إلى قصائده الحديثة التي تحمل رسائل هادفة والتي أعلن المريخي مؤخراً أنه سيبتعد عن كتابة الشعر العاطفي ويركز على الشعر الهادف. كما تفاعل الجمهور الحاضر مع المنشد عبدالعزيز اليامي الذي أدى وصلاتٍ إنشادية تنوعت بين قديم أعماله وجديدها.

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يذكر أن #موسم_الرياض يقدم عدداً من الأمسيات والحفلات والمسرحيات، ليضيف تنوع ثقافي يتناسب مع كافة زواره، وذلك على عدد من المسارح في منطقتي "الرياض بوليفارد" و"واجهة الرياض".

وتمتد فعاليات موسم الرياض على 12 موقعاً في مختلف أنحاء العاصمة. ومن المتوقع أن يستقطب الموسم أكثر من 5 مليون زائر، من بينهم مليون سائح أجنبي، من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية، والفنية، والرياضية، والعروض الحصرية، والعروض المسرحية والموسيقية، وعروض الأزياء، والسيرك، والألعاب، كما يشهد الموسم مشاركة 40 مطعمٍ عالمي، وأكثر من 300 متجر ومطعم ومقهى من الشركات والمتاجر المحلية.

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