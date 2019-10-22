محمد بن مسعود - الدمام - عطيف لجماهير الهلال: رغم التأهل .. نعتذر عن المستوى صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-22 قدم عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال اعتذاره لجماهير الأزرق على الرغم من الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب مغردًا:"الحمد لله أولاً وأخيرًا على التأهل واعتذر عن ظهورنا بهذا الشكل ومثلما كنت أستمد القوة من دعمكم كذلك استعيدها من نقدكم ووقفوكم معنا".

وكان الهلال قد خسر مواجهة الإياب أمام السد 2-4 بعد أن فاز ذهابًا بنتيجة 4-1. 22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 11:50 PM Advertisements قدم عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال اعتذاره لجماهير الأزرق على الرغم من الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب مغردًا:"الحمد لله أولاً وأخيرًا على التأهل واعتذر عن ظهورنا بهذا الشكل ومثلما كنت أستمد القوة من دعمكم كذلك استعيدها من نقدكم ووقفوكم معنا".

وكان الهلال قد خسر مواجهة الإياب أمام السد 2-4 بعد أن فاز ذهابًا بنتيجة 4-1. ، عطيف لجماهير الهلال: رغم التأهل .. نعتذر عن المستوى ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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