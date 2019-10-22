محمد بن مسعود - الدمام - هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، نادي الهلال بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا. وغرد الفيصل: "ألف مبروك تأهُّل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا.. مبروك للجميع، وتمنياتي للاعبين بالتوفيق في مهمتهم القادمة لتحقيق اللقب الآسيوي". ووعد الأمير عبدالعزيز لاعبي الهلال بمكافأة 100 ألف ريال لكل لاعب في حالة الوصول للنهائي. وكان الهلال قد خسر مواجهة الإياب أمام السد 2-4 بعد أن فاز ذهابًا بنتيجة 4-1.هيئة الرياضة رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل الهلال السد دوري أبطال آسيا الفيصل: مبروك.. أتمنى التوفيق للهلال في النهائي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-22 هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، نادي الهلال بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا. وغرد الفيصل: "ألف مبروك تأهُّل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا.. مبروك للجميع، وتمنياتي للاعبين بالتوفيق في مهمتهم القادمة لتحقيق اللقب الآسيوي". ووعد الأمير عبدالعزيز لاعبي الهلال بمكافأة 100 ألف ريال لكل لاعب في حالة الوصول للنهائي. Advertisements وكان الهلال قد خسر مواجهة الإياب أمام السد 2-4 بعد أن فاز ذهابًا بنتيجة 4-1. 22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 11:19 PM هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، نادي الهلال بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا. وغرد الفيصل: "ألف مبروك تأهُّل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا.. مبروك للجميع، وتمنياتي للاعبين بالتوفيق في مهمتهم القادمة لتحقيق اللقب الآسيوي". ووعد الأمير عبدالعزيز لاعبي الهلال بمكافأة 100 ألف ريال لكل لاعب في حالة الوصول للنهائي. وكان الهلال قد خسر مواجهة الإياب أمام السد 2-4 بعد أن فاز ذهابًا بنتيجة 4-1. ، الفيصل: مبروك.. أتمنى التوفيق للهلال في النهائي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل: مبروك.. أتمنى التوفيق للهلال في النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.