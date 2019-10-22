محمد بن مسعود - الدمام - مجهزة بأحدث جهاز تخطيط وتستقبل المنومين وغيرهم دشن مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال وحدة ‏متكاملة متخصصة في قسم المخ والأعصاب، مجهزة بأحدث جهاز تخطيط للمخ، وبوجود استشاري يقوم بعمل التخطيط. ويتم من خلال الوحدة خدمة المرضى المنومين في المستشفى بقسم الأطفال وقسم العناية المركز (أطفال) وحديثي الولادة. كما تستقبل الوحدة المرضى غير المنومين ‏للفحص وكتابة العلاج اللازم. وتم عمل محاضرات للطلبة والأطباء المقيمين من قِبل الاستشاري لتطوير مستوى الطاقم الطبي بالقسم، وتقديم خدمة مميزة للمرضى وبكفاءة عالية. 22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 11:52 PM مجهزة بأحدث جهاز تخطيط وتستقبل المنومين وغيرهم Advertisements تدشين وحدة للمخ والأعصاب بمستشفى الخميس للولادة والأطفال تدشين وحدة للمخ والأعصاب بمستشفى الخميس للولادة والأطفال دشن مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال وحدة ‏متكاملة متخصصة في قسم المخ والأعصاب، مجهزة بأحدث جهاز تخطيط للمخ، وبوجود استشاري يقوم بعمل التخطيط. ويتم من خلال الوحدة خدمة المرضى المنومين في المستشفى بقسم الأطفال وقسم العناية المركز (أطفال) وحديثي الولادة. كما تستقبل الوحدة المرضى غير المنومين ‏للفحص وكتابة العلاج اللازم. وتم عمل محاضرات للطلبة والأطباء المقيمين من قِبل الاستشاري لتطوير مستوى الطاقم الطبي بالقسم، وتقديم خدمة مميزة للمرضى وبكفاءة عالية. الكلمات المفتاحية ، تدشين وحدة للمخ والأعصاب بمستشفى الخميس للولادة والأطفال ،

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