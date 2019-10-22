، وكيل محافظ خيبر ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب "الرشيدي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذووه عبروا عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف

نقل وكيل محافظ خيبر مشعان بن مقبل العنزي، اليوم الثلاثاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- إلى ذوي شهيد الواجب بالحد الجنوبي الرقيب عبد العالي بن مساعد الرشيدي.

وفي التفاصيل، نقل وكيل محافظة خيبر تعازي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، مشيرًا إلى أن ما يقدمه منسوبو القوات المسلحة الأبطال هو محل فخر واعتزاز الجميع من أبناء هذا الوطن، سائلاً الله تعالى أن يتقبله مع الشهداء الأبرار، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانب آخر، عبّر ذوو الشهيد "عبدالعالي الرشيدي" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.المدينة المنورة وكيل محافظ خيبر مشعان العنزي الرقيب عبد العالي الرشيدي