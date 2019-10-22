، اجتماع بالباحة لاستقطاب التأشيرات السياحية وخريطة للمواقع الأثرية ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
بتوجيه من سمو أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ،عقد وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقطاب السياح وفق التأشيرات السياحية، حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي وأمين المنطقة الدكتور علي السواط ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي ومدير فرع هيئة السياحة بالمنطقة زاهر بن محمد الشهري وعدد من مديري الجهات ذات العلاقة.
وفي بداية الاجتماع نقل السياري حرص واهتمام سمو أمير المنطقة يحفظه الله بالمنطقة وعمل دراسة سريعة عن المواقع الأثرية والنزل الريفية التي تعكس الباحة وجهة سياحية على مستوى المملكة وذلك ببذل الجهود وعمل إستراتيجيات لتفعيل التأشيرة السياحية بالشكل المطلوب لما تتمتع به المنطقة من مقومات جذب سياحي فريدة.
وناقش المجتمعون تهيئة الحدائق والمنتزهات وعمل دراسة سريعة عن المواقع الأثرية والنزل الريفية التي تعكس تراث وطبيعة المنطقة كذلك التنسيق لإقامة ورش عمل للإرشاد السياحي تستهدف شباب وشابات المنطقة وغيرها فيما يتعلق بالسياحة.
الباحة أمير الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد السياري التأشيرات السياحية
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 11:47 PM
إقامة ورش عمل للإرشاد السياحي تستهدف شباب وشابات المنطقةاجتماع بالباحة لاستقطاب التأشيرات السياحية وخريطة للمواقع الأثرية
بتوجيه من سمو أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ،عقد وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقطاب السياح وفق التأشيرات السياحية، حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي وأمين المنطقة الدكتور علي السواط ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي ومدير فرع هيئة السياحة بالمنطقة زاهر بن محمد الشهري وعدد من مديري الجهات ذات العلاقة.
وفي بداية الاجتماع نقل السياري حرص واهتمام سمو أمير المنطقة يحفظه الله بالمنطقة وعمل دراسة سريعة عن المواقع الأثرية والنزل الريفية التي تعكس الباحة وجهة سياحية على مستوى المملكة وذلك ببذل الجهود وعمل إستراتيجيات لتفعيل التأشيرة السياحية بالشكل المطلوب لما تتمتع به المنطقة من مقومات جذب سياحي فريدة.
وناقش المجتمعون تهيئة الحدائق والمنتزهات وعمل دراسة سريعة عن المواقع الأثرية والنزل الريفية التي تعكس تراث وطبيعة المنطقة كذلك التنسيق لإقامة ورش عمل للإرشاد السياحي تستهدف شباب وشابات المنطقة وغيرها فيما يتعلق بالسياحة.
، اجتماع بالباحة لاستقطاب التأشيرات السياحية وخريطة للمواقع الأثرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بالباحة لاستقطاب التأشيرات السياحية وخريطة للمواقع الأثرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.