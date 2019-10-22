وظائف جدارة 1441: رابط التسجيل في الوظائف التعليمية من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الخدمة المدنية

نقدم لكم متابعينا جميع الأخبار والمعلومات حول التسجيل في الوظائف التعليمية 144، حيث أنه يتم التسجيل في تلك الوظائف من خلال بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني، والتي يتم الدخول عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، وتلك البوابة هي التي تقوم بتقديم جميع الأخبار المتعلقة بالوظائف، كما أنها تساعد جميع الخريجين والخريجات في الحصول على الوظائف المناسبة، فهي تقوم بعرض جميع الوظائف الحكومية الشاغرة، كما أن التقديم عليها يتم من خلال البوابة.

رابط التسجيل في الوظائف التعليمية 1441 عبر جدارة

حتى تتمكن من التقديم على الوظائف الحكومية الشاغرة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، يمكنكم تعبئة نماذج التسجيل الوظيفية عن طريق بوابة التوظيف الإلكتروني، أو موقع ساعد، أو من خلال بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني.

بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني

تعتبر بوابة جدارة هي الموقع الإلكتروني المُخول له الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة للرجال والسيدات السعوديين، لذلك على كل من يرغب في الحصل على وظيفة مناسبة لمؤهله وإمكانياته أن يقوم بزيارة بوابة جدارة للتوظيف، والتسجيل عليها من خلال إدخال جميع البيانات الشخصية للمواطن، والخبرات العلمية وكذلك العملية التي يتمتع بها.

كما أن عليه أن يرفق المستندات التي تثبت ذلك الأمر، ويتم التسجيل على الوظائف الشاغرة من خلال البوابة، مع مراعاة توافق المتقدم مع الشروط والمؤهل المُعلن عنه في الوظيفة، من قبل الجهة الحكومية صاحبة الإعلان، وبعد أن ينتهي الخريج من التقديم، يتم مطابقة البيانات الُقدمة مع تلك الموجودة في الجهات المعنية للتأكد من صحة البيانات، وبعد ذلك يتم الإعلان عن المقبولين وإخطارهم لحضور المقابلة الشخصية.