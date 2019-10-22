طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية برقم الحساب لشهر أكتوبر 2019

أصبح الآن بإمكانكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء، فبإمكانكم الآن التعرف على قيمة استهلاكك برقم الحساب بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك لأنه بعد رفع الدعم عن منتجات الطاقة في المملكة، أصبحت فاتورة الكهرباء تشكل عبء كبير على المواطنين، وفي ظل الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المملكة لتسهيل الحياة على المواطنين، أصبح الآن يمكن للمواطن السعودي أن يستعلم عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية أو برقم الحساب، كما يمكنه الاطلاع على الفواتير القديم للتعرف على اختلاف الاستهلاك بين الشهور.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية

هناك عدة طرق يمكنكم من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية، أو تقديم الشكاوى والاعتراضات عليها، ومن ضمن تلك الطرق ما يلي:

زيارة رابط الشركة السعودية للكهرباء. الدخول على تطبيق الكهرباء ALKAHRABA. الاتصال على الرقم الموحد لمركز خدمة العملاء 920001100. تقديم الشكاوى من خلال موقع الشركة الإلكتروني. كما يمكنكم التواصل مع ممثلي خدمة العملاء من خلال حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها صفحة الشركة السعودية للكهرباء على فيسبوك، صفحة الشركة السعودية للكهرباء على تويتر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية برقم الحساب

نقدم لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة باستخدام رقم الحساب كما يلي: