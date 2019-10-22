التقديم على وظائف رئاسة الأركان 1441 عبر جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية

بعد إعلان الدفاع على وظائف رئاسة الأركان 1441 عبر جدارة يبحث الكثيرين عن سبل التقديم أعلنت وزراة الدفاع السعودية عن وظائف إدارة في المراتب الثانية والسابعة والثامنة والتاسعة والسادسة في هيئة رئاسة الأركان وأعلنت الهيئة عن التخصصات المطلوبة وعدد الوظائف المتاحة وعددها 35 وظيفة شاملة الرجال والنساء وعلى الراغبين في التقديم الدخول لمنظومة جدارة على موقع الخدمة المدينة للتقديم قبل انتهاء المدة المحددة.

التقديم على وظائف رئاسة الأركان 1441 عبر جدارة

يمكن التقديم عبر جدارة على موقع الخدمة المدينة، بعد مطابقة البيانات للتأكد من صحتها الاختيار من بين الوظائف المتاحة بعدد من التخصصات الهندسية والكتابية والمحاسبية يبدأ التقديم على الانترنت يوم 28-2-1441 ويستمر حتى يوم 3-3، على مدار الساعة بعد غلق باب التقديم يتم الإعلان عن المرشحين للوظائف ويتم الترشيح النهائي للوظائف بعد مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية مع المرشحين.

بينت رئاسة الأركان التخصصات العلمية المطلوبة، حملة الماجستير والدكتوراه وخريجي المعاهد التخصصية، والدبلومات المتوسطة ويجب على المرشحين أيضًا حضور الاختبار المهني المحدد للجامعين من الرجال والنساء، بلغت إجمالي الوظائف المدرجة للنساء 28 وظيفة من بينها مهندس حاسب آلي ومطور أول ومحاسب ومساعد إداري وغيرها أما الرجال بلغ عدد الوظائف المقدمة لهم 10 وظائف في تخصصات فني آلات وكتاب ومساح ومهندس حاسب آلي وباحث علم شرعي، في المراتب الوظيفية المشمولة في سلم الموظفين الثانية والرابعة، والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.