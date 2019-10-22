التقديم على وظائف رتبة جندي بالمديرية العامة للجوازات 1441 عبر بوابة أبشر

قامت الجهة المختصة بشئون الوظائف بإعلان وظيفه المديرية العامة للجوازات حيث قامت وزارة الداخلية المختصة بالشؤون العسكرية بفتح التسجيل لوظيفة الخاصة بالجوازات برتبة جندي والتقديم للرجال فقط وذلك في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

وظائف رتبة جندي

الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم للوظيفة :-

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة أن يكون تعليمه شهادة ثانوية أو أي شهادة تعادلها.

يجب أن يكون المتقدم ذات اصل سعودي ونشأ في المملكة وفي هذا الشرط يوجد استثناء لمن تربى ونشأ خارج الدولة مع والديه وذلك تأدية الخدمة للوطن خارج البلاد.

يجب أن يتصف المتقدم لهذه الوظيفة أن تكون سمعته حسنة ومشهور بحسن السير وسلوكه راقي وأيضا يجب أن يكون ليس عليه أي حكم سواء كان حكم شرعي أو حكم سلوك مخل بالآداب .

يجب أن يكون المتقدم ليس له سابقه عمل في أي جهه خاصه بالخدمة العسكرية.

يجب أن يكون المتقدم غير مطرود من الكليات الخاصة العسكرية .

تشترط اللائحة الطبية أن يتناسب كلا من الطول والوزن وأيضا يجب أن يكون الطول 168 أو اكثر.

يشترط أن تكون الهوية أثناء التقديم سارية الصلاحية.

يجب أن تكون جنسيه الزوجة سعوديه.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول والكشف الطبي وكافة الإجراءات المطلوبة.

إذا كانت هناك شهادات لدى المتقدم من خارج المملكة العربية السعودية يجب أن يتم معادلتها من الجهة التعليمية المختصة والتصديق عليها.

أن المتقدمين الحائزين على كورسات لغات أجنبية و معرفه كلمه بلغة الإشارة وأيضا كورسات التي تختص بهندسة الحاسب يكون لهم الأولوية ولكن يجب أن تكون هذه الشهادات مدة تدريب الخاصة بها لا تقل عن 9 أشهر ويجب أن تكون معتمدة إذا تم الحصول عليها من جهة علمية خاصة فيجب أن يتم تصديقها من جهة التعليم المختصة في الدولة.

وقت التقديم للوظيفة

يمكنك التقديم من خلال الموقع الرسمي وقد قامت الإدارة المختصة بالإعلان بأنه سيتم استقبال طلبات المتقدمين للوظيفة يوم الأحد الموافق 21-2-1441 هجريا في تمام الساعة 10 صباحا وتمتد ليوم الخميس الموافق 25-2-1441 هجريا وذلك.