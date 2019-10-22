عبر بوابة جدارة للتوظيف التقديم على وظائف رئاسة هيئة الأركان بوزارة الدفاع السعودية 1441

أعلنت وزارة الدفاع السعودي عن توفر فرص للترشح لوظائف في رئاسة هيئة الأركان العامة، وذلك للمواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة، المشمولة بسلم رواتب الموظفين، وعلى الراغبين في التقدم لها، القيام بذلك من خلال منظومة جدارة للتوظيف على موقع وزارة الخدمة المدنية، كما تم تحديد مواعيد تقديم الطلبات بدءاً من تاريخ 1441/2/28 ويستمر حتى 1441/3/3، والتقديم متاح على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة المذكورة سلفاً.

وظائف الدفاع عبر بوابة جدارة

كما أوضحت وزارة الدفاع أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بالإعلان بلغ عدد 35 وظيفة شاغرة للرجال، والنساء، على المراتب (الثانية، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة)، منها 10 وظائف للرجال و 25 وظيفة للنساء، ويستهدف الاعلان فئات بعينها من المواطنين نوضحها فيما يلي.

الفئات المستهدفة في اعلان وظائف وزارة الدفاع، رئاسة هيئة الأركان العامة 1441:

خريجي المعاهد التخصصية.

أصحاب الدبلومات المتوسطة .

الحاصلين على درجة البكالوريوس.

الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه.

كما منحت الأولوية للتخصصات غير التربوية.

علمًا بوجود مقابلة شخصية، واختبارات مهنية للمتقدمين، لابد من حضورها واجتيازها، والترشيح النهائي سيكون بعد مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية مع المتقدمين والمتقدمات، والجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن التخصصات المطلوبة، ونذكر فيما يلي أهمها:

وظائف رئاسة هيئة الأركان رجال ونساء

مهندسين حاسب آلي.

أخصائي نفسي.

محاسبين

مطورين

باحثين.

مشرفين.

مدققي حسابات.

كاتب

مصور فوتوغرافي.

مساح

فني صيانة آلات.

ولمزيد من التفاصيل، يمكنك الدخول على رابط بوابة وزارة الدفاع السعودية ومعرفة آلية التقديم من قبل المتقدمين والمتقدمات، والفئات المستهدفة بالإعلان الوظيفي، والشروط والضوابط العامة للتقدم، والبيانات والأوراق المطلوبة، وكذلك مسميات التخصصات والوظائف.