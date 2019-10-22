حقيقة سقوط طائرة بمطار الأمير عبدالمحسن بمحافظة ينبع

نفت مصادر ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط طائرة مساء أمس الاثنين بمطار ينبع، لافتةً إلى أن طائرة تدريب صغيرة تعرضت لعطل فني بسيط لم يصل إلى سقوط الطائرة كما يُشاع. وكان مطار ينبع قد شهد مساء أمس حادثاً فنياً لطائرة تدريب صغيرة داخل المدرج، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.
وتشير المعلومات إلى أن الطائرة الصغيرة قد هبطت بسلام على المدرج، وبعد الهبوط تعرضت لخلل فني في العجلات، وتوقفت في نهاية المدرج، ما أدى لتوقف المدرج عن الخدمة مساء أمس، فيما عاد المطار منتصف الليل لاستئناف الرحلات بشكل طبيعي بعد استكمال الإجراءات اللازمة حول هذا الحادث. وأهاب المصدر بالجميع إلى عدم تناقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
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