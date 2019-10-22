السفارة في تشيلي تحرر سعوديين علقا في «مناطق الشغب”

نجحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة تشيلي من تحرير كل من الحكمان فيصل الدغريري وعثمان حكمي المرافقين للمنتخب السعودي للكاراتيه المشارك في بطولة العالم الـ 11 للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي ستبدأ فعالياتها في الفترة من 23 إلى 28 أكتوبر 2019 في مدينة سانتياغو، بعد أن علقا في منطقة المظاهرات وأعمال الشغب في وسط العاصمة سانتياجو.

وأكد رئيس البعثة الدبلوماسية للمملكة في دولة تشيلي الوزير المفوض عبدالله بن فائز الشريف أن جهود العاملين في السفارة المشاركين في لجنة الطوارئ التي شكلتها السفارة بعد أن تدهورت الأوضاع الأمنية في العاصمة سانتياجو نتيجة للمظاهرات التي أسفرت عن أعمال شغب وسرقة للممتلكات وسقوط عدد من القتلى على مدار الأيام الـ 3 الماضية في تحرير الحكمين فيصل الدغريري، وعثمان حكمي من منطقة الشغب في قلب العاصمة ونقلهم بسلام إلى فندق الهوليدي إن. وأهاب الشريف بالمواطنين السعوديين العاملين في دولة تشيلي أو القادمين للسياحة بتوخي الحذر وأخذ الحيطة في ظل الأحوال الأمنية المتدهورة مشدداً على ضرورة تواصل المواطنين السعوديين مع السفارة في حالة تعرضهم لأي خطر من أجل عمل التدابير اللازمة لرفع هذا الخطر عنهم.