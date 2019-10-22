بدأت الإدارة التعليمية بالليث في التحقيق بشأن شكوى تقدمت بها وكيلة مدرسة ابتدائية، ضد إحدى المعلمات بذات المدرسة، وذلك على خلفية اتهامها للمعلمة بأنها هدّدتها وشتمتها.
ووفقا لما نشره موقع ” سبق ” فقد أكد المتحدث الرسمي بـ”تعليم الليث” محمد بن ختيم المالكي، صدور توجيه مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بتكليف لجنة من المتابعة الإدارية والقيادة المدرسية، للتحقق مما حصل، والموضوع لا يزال محل نظر اللجنة المكلفة، ونحن في انتظار نتائج التحقيق ورأي اللجنة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وفق ما نصت عليه التعليمات والضوابط المنظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيلة مدرسة ابتدائية تتهم معلمة بتهديدها وشتمها بالليث … والتعليم تفتح تحقيقا ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.