وكيلة مدرسة ابتدائية تتهم معلمة بتهديدها وشتمها بالليث … والتعليم تفتح تحقيقا !

بدأت الإدارة التعليمية بالليث في التحقيق بشأن شكوى تقدمت بها وكيلة مدرسة ابتدائية، ضد إحدى المعلمات بذات المدرسة، وذلك على خلفية اتهامها للمعلمة بأنها هدّدتها وشتمتها.

ووفقا لما نشره موقع ” سبق ” فقد أكد المتحدث الرسمي بـ”تعليم الليث” محمد بن ختيم المالكي، صدور توجيه مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بتكليف لجنة من المتابعة الإدارية والقيادة المدرسية، للتحقق مما حصل، والموضوع لا يزال محل نظر اللجنة المكلفة، ونحن في انتظار نتائج التحقيق ورأي اللجنة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وفق ما نصت عليه التعليمات والضوابط المنظمة.