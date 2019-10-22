بالصور: ولي العهد يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي

اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم (الثلاثاء)، بوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر. يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل في مكتبه اليوم (الثلاثاء)، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين، إضافةً إلى عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.