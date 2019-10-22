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أعلن موسم الرياض، أسعار تذاكر “الرياض بوليفارد”، موضحاً العديد من المزايا في أسعار تذاكر البوليفارد في حلته الجديدة.
وحدد سعر تذكرة البوليفارد 50 ريالاً طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الإثنين فالدخول فيه مجاناً، لافتاً إلى أن الدخول لمن هم دون سن 12 عاماً مجانا طوال أيام الأسبوع.
وأشار الموسم إلى أن قيمة التذكرة تخول لحاملها الشراء من المطاعم والمقاهي المطلة على النافورة في “الرياض بوليفارد”، فيما تتيح تذاكر “السينما، والفعاليات، والحفلات، والمسارح” لحاملها دخول “الرياض بوليفارد” مجاناً.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان أسعار تذاكر الدخول لـ “الرياض بوليفارد” ويوم في الأسبوع مجاناً #موسم_الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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