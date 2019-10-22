انتهاء أولى مراحل تطوير مواقف السيارات بمطار الملك خالد الدولي

أنهت شركة «مطارات الرياض» أولى مراحل المشاريع التطويرية لمواقف السيارات بالصالة الداخلية رقم (5)، وذلك ضمن سلسلة مشاريع لتطوير وإعادة هندسة الحركة المرورية بمطار الملك خالد الدولي، استكمالًا للتوجه الاستراتيجي للشركة بتحسين الخدمات والمرافق بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين عبر المطار.

وتضمَّنت المشاريع التطويرية للمواقف إعادة هيكلة منطقة المواقف وإنشاء مواقف جديدة جنوب الصالة، وتخصيص حوالي 305 مواقف للعاملين فيها، ما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية في المواقف بالصالة الداخلية (5) بنسبة 24% في خطوة تهدف إلى مواكبة النموّ المتوقع في أعداد المسافرين ومستخدمي المواقف خلال السنوات المقبلة.

وأتاحت «مطارات الرياض» مؤخرًا خيارًا جديد للدفع الذاتي (STC Pay) ، والذي يمكن مستخدمي المواقف من الدفع مباشرة عبر التطبيق، والخروج من المواقف بوقت قياسي حيث يأتي التطوير ضمن مجموعة خيارات متنوعة بهدف رفع الكفاءة والتيسير والتسهيل على المرتادين والمسافرين في الصالة الداخلية، وتسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

يذكر أن «مطارات الرياض» انتهت من مشروع إعادة هندسة الطرق مقابل الصالة الداخلية (5)، والذي يندرج ضمن سلسلة مشاريع لتطوير وإعادة هندسة الحركة المرورية؛ حيث تم فصل حركة المسافرين المغادرين عن القادمين وتخصيص طريق لكل منهما لتسهيل الحركة المرورية، والحد من الازدحامات المرورية، ولزيادة انسيابية الحركة بالصالة الداخلية للارتقاء بمستويات السلامة المرورية بما يليق بمطار العاصمة ويسهم في استيعاب نمو عدد المسافرين المتسارع.