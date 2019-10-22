ديوان المظالم يطلق برنامج «خبير» الإلكتروني للتدريب التعاوني

دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم الثلاثاء، برنامج «خبير» الإلكتروني للتدريب التعاوني.

وفي مستهل الحفل ألقت مساعد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية حصة بنت عبدالله أبا الخيل كلمة قالت فيها: انطلاقّا من مبدأ التكامل والتعاون وتعزيز أواصر المشاركة المجتمعية بين مختلف مؤسسات المجتمع؛ لنشر الثقافة والمعرفة بادر ديوان المظالم بتنظيم برامج عديدة لتدريب طلاب وطالبات الجامعات، مشيرة إلى تدريب الديوان لنحو 830 طالبًا وطالبة من عدة جامعات بمختلف التخصصات، وشمل التدريب الاطلاع على جميع مجريات العمل وسيره بمحاكم ديوان المظالم؛ للإسهام ببناء مخرجات قوية، وتهيئة المتدربين وإكسابهم مهارات تتناسب مع تخصصاتهم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس ديوان المظالم وتحقيقًا للأهداف المنشودة.

بعد ذلك دشن رئيس ديوان المظالم برنامج «خبير» وألقى كلمة بيّن فيها أن فكرة ذلك البرنامج الإلكتروني للتدريب التعاوني أتت بعد تنامي الطلبات المُقدمة من قبل طلاب وطالبات الجامعات، ومعهد الإدارة العامة للاستفادة من برامج التدريب التعاوني بديوان المظالم ومحاكمه، وتنفيذًا للهدف الخامس من الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 بتعزيز العلاقات التشاركية مع المؤسسات التعليمية، ونشر الوعي القضائي، في ظل الدعم المستمر من قبل القيادة لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها مرفق قضاء ديوان المظالم، مشيرًا إلى تحقيق أكثر من ثمانية آلاف ساعة تدريبة للطلاب والطالبات في الديوان ومحاكمه، بتضافر جهود الزملاء والزميلات منسوبي الديوان.

ويعنى برنامج «خبير» بتلقي طلبات التدريب التعاوني بشكل إلكتروني عبر الرابط: https://khabeer.bog.gov.sa/cotraining/index ,؛ حيث يُمكن للطلاب والطالبات التقديم على فرص التدريب بتقديم البيانات الشخصية والدراسية في البرنامج، واختيار المدينة المناسبة لهم للتدريب، وبعد دراسة الطلب واعتماده من قبل الإدارات المعنية والمحاكم، يتم تحديث الطلب بالقبول، بالإضافة إلى إرسال إشعار بذلك على الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني المسجلة مُسبقًا.