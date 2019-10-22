مصادرة 320 كجم من الدقيق بالمجاردة

داهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المجاردة، والدوريات الأمنية أحد المستودعات بالمحافظة، وضبطت عددا من العمالة مخالفة تقوم بإعادة تعبئة الدقيق بطرق عشوائية. وأكد رئيس بلدية المجاردة عائض المحجاني أنه تمت مصادرة نحو 320 كجم من الدقيق. مشيرا إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم. ومشددا على أن البلدية لن تتهاون مع من يخالف الاشتراطات الصحية، مهيبا بالجميع إلى التعاون مع البلدية بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 للطوارئ والبلاغات على مدار الساعة لمثل هذه الحالات وغيرها. من جهة أخرى، صادرت بلدية محافظة المجاردة ممثلة في إدارة صحة البيئة نحو 250 كجم من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد الحملة التفتيشية المكثفة التي قامت بها البلدية على عدد من المطاعم بالمحافظة ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة الأطعمة التي تقدم للمستهلك. أوضح رئيس البلدية عائض المحجاني، أن مراقبي قسم صحة البيئة قاموا بجولات رقابية خلال اليومين الماضيين أسفرت عن إتلاف نحو 250 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ورصد عدد من المخالفات الصحية لعدم الالتزام باشتراطات النظافة، والسلامة الغذائية إلى جانب توجيه إنذارات لمطاعم أخرى. مؤكدا أنه سيتم تطبيق الأنظمة، واللوائح بحق المخالفين، واستمرارية الجولات الرقابية سعيا للارتقاء بجودة الخدمات البلدية وحرصا على ما يقدم للمستهلك من أغذية وخدمات.



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