انطلقت دورة الإسعافات الأولية لـ33 مرشدا صحيا بمكتب تعليم الدرب التابع لإدارة تعليم صبيا وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر بجازان، وذلك في قاعة التدريب بالمكتب، ينفذها المدرب أحمد الشبلي، وتستمر مدة يومين. وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي لـ«دوت الخليج»، أن الدورة تهدف لتأهيل المرشدين الصحيين التابعين لمنسوبي الصحة المدرسية في متابعة الحالات الإسعافية الطارئة والتدخل السريع في مثل هذه الحالات ونقل الخبرات لكافة منسوبي قطاع التعليم، وبين أن المتدربين لديهم برنامج مكثّف متنوع بين المحاضرات التثقيفية وآلية مباشرة الحالات الإسعافية الطارئة، ومتابعة العروض المرئية لحوادث مختلفة وطرق التعامل معها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 33 مرشدا صحيا في دورة الإسعافات الأولية بالدرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.