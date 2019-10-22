استعادة أكثر من 100 ألف م2 من الأراضي الحكومية بالمجاردة

بناءً على توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بإزالة أي إحداثات أو تعديات على الأراضي الحكومية، وتمشياً مع التعليمات الخاصة بهذا الأمر، قامت بلدية محافظة المجاردة ولجنة إزالة التعديات بالمحافظة، وبمتابعة وإشراف من محافظ المجاردة سعيد علي دلبوح، ومتابعة رئيس بلدية محافظة المجاردة عائض بن إبراهيم المحجاني، بإزالة الإحداثات الواقعة جهة قرى سفيان بمحافظة المجاردة. وتم استعادة ما يقارب 100 ألف متر مربع، وقد سلمت الأراضي لبلدية المجاردة، والتي قامت على الفور بتبتيرها ورفعها مساحيا.



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