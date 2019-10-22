نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد دغريري



نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، لوالد وذوي شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن حسين علي دغريري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان. وأعرب نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد في منزلهم بقرية البيطارية التابعة لمحافظة أحد المسارحة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دوت الخليج. من جانبه، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة، ولأمير المنطقة، ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن.

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