السعودية اليوم / مدير تعليم القريات يستقبل الفائز بالمركز الأول في مسابقة التمكين الاجتماعي " تمكُن " بالمملكة



القريات 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

استقبل مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بمكتبه اليوم الطالب عبدالله بن خالد المشوح الفائز بالمركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة برنامج التمكين الاجتماعي " تمكُن " التي استضافتها إدارة تعليم عنيزة خلال الفترة من 14 حتى 18 صفر 1441هـ.

وهنّأ الدكتور الثبيتي الطالب الفائز ، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز ، معرباً عن شكره لكل من أسهم في تحقيقه والذي يُعدّ مفخرة للوطن .

//انتهى//

21:03ت م

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