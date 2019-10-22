السعودية اليوم / بلدية المجاردة تواصل حملاتها الرقابية على المحال التجارية



محايل 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

نفّذت بلدية محافظة المجاردة اليوم جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والمطابخ والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 320 كلغ من الدقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي، وسجلت مخالفات على المحال التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.

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21:01ت م

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